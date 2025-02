Migranti: calano gli sbarchi e aumentano le espulsioni

“Sbarchi di clandestini diminuiti del 60% nel 2024 e rimpatri aumentati del 15% nello stesso periodo. I dati presentati oggi dal ministro Piantedosi certificano che in tema di immigrazione irregolare il governo Meloni si sta muovendo sulla strada giusta. Il contrasto al fenomeno della migrazione clandestina è una priorità del governo e le politiche messe in campo hanno reindirizzato l’agenda politica internazionale, ponendo l’Italia al centro del dibattito internazionale sul tema. Al di là delle polemiche che l’opposizione alimenta in maniera ingiustificata e pretestuosa, a parlare per conto del governo Meloni sono i fatti”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo.

“Ricordo che una gran parte degli immigrati che sbarcano sulle coste siciliane, scelgono la Lombardia come prima destinazione e più precisamente Milano, tanto è vero che questa regione detiene il record con 1.200.00 stranieri, di cui solo a Milano città e area metropolitana circa 493.000 oltre ai circa 120.000 clandestini. In pratica Milano è diventata negli ultimi 15 anni, a causa dei governi di sinistra sia nazionali che comunali, la seconda Lampedusa d’Italia e il fatto che ci siano meno sbarchi e più espulsioni è molto importante per la sicurezza di tutta la città e dell’intera regione”, aggiunge Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, vice presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice sindaco delle giunte di centrodestra milanesi.