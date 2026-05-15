Migranti: Consiglio Europa adotta linea Italia, sì ad hub nei paesi terzi

È un risultato importante, frutto di un percorso che l’Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al Primo Ministro danese Frederiksen. Quello che solo un anno fa faceva discutere, oggi è diventato un principio condiviso tra i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa e dimostra, ancora una volta, che l’approccio italiano ad una gestione ordinata dei flussi migratori, portato avanti con serietà e coerenza dal nostro Governo, è ormai diventato anche l’approccio dell’Europa”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“La dichiarazione adottata oggi dal Consiglio d’Europa conferma che si sta finalmente cambiando l’approccio alle politiche migratorie. È un cambio di rotta che l’Italia, grazie al governo guidato da Giorgia Meloni, ha contribuito in modo decisivo a promuovere in questi anni, riportando al centro del dibattito europeo temi come la difesa dei confini, il contrasto all’immigrazione irregolare e il diritto degli Stati a garantire sicurezza ai propri cittadini. Per troppo tempo l’Europa ha affrontato il fenomeno migratorio con strumenti inadeguati e con un approccio ideologico che spesso ha impedito decisioni efficaci, anche nei confronti di soggetti condannati o pericolosi.

Oggi, invece, grazie soprattutto al lavoro portato avanti dal governo italiano, sia in sede europea sia attraverso gli accordi di cooperazione con i Paesi di origine e transito, si apre una nuova fase politica. L’Italia non subisce più le scelte europee, ma contribuisce a orientarle. La decisione di oggi rappresenta un segnale importante: la linea della responsabilità, della fermezza contro i trafficanti di esseri umani e della gestione ordinata dei flussi migratori sta diventando sempre più patrimonio comune delle istituzioni europee”, afferma Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.