Migranti: Corte dei Conti smaschera affari cooperative

“Ieri l’inchiesta de Il Tempo che, partendo dall’indagine della Procura di Ravenna, ha scoperto che il sistema dei certificati compiacenti per evitare ai clandestini il rimpatrio si estende a tutta Italia; oggi la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti danno notizia che fondi destinati alla gestione dell’emergenza migranti erano utilizzati come una sorta di bancomat personale, lasciando le strutture in condizioni fatiscenti e con servizi ridotti.

Un danno erariale di oltre un milione di euro. Casi che confermano che dietro l’apparente solidarietà della sinistra, che ha prodotto danni enormi alla sicurezza delle nostre città, si scopre sempre più spesso esserci solo la volontà di fare soldi proprio sulla pelle di chi si dice voler aiutare. Fratelli d’Italia continua a chiedere che la magistratura vada fino in fondo nel colpire chi lucra e specula sull’immigrazione clandestina e operando per aggirare le norme del governo Meloni. Norme che proprio queste vicende confermano giuste e quanto mai necessarie”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“L’inchiesta della procura campana della Corte dei Conti sui soldi pubblici stanziati per l’accoglienza spesi in viaggi e acquisti da Prada, Hermès e Chanel, è un’ulteriore conferma che per qualcuno in passato l’immigrazione illegale è stato un grande business. Si parla di un danno erariale da 1,3 milioni di euro: soldi che sarebbero stati sottratti dai fondi erogati dal ministero dell’Interno dal 2014 e il 2018 ad un consorzio che gestiva in maniera lasca una serie di centri per richiedenti asilo. Ancora più grave la complicità di diversi funzionari pubblici.

Per fortuna, con questo governo è finito il bengodi per consorzi e coop rosse che hanno lucrato sull’immigrazione clandestina. Il calo degli sbarchi nel 2026 e il parallelo aumento dei rimpatri testimonia l’impegno del governo Meloni per fermare i flussi migratori irregolari”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile nazionale del dipartimento immigrazione del partito.