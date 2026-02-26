Migranti: da giudice Albano ammissioni gravi su contrasto politiche governo

“Restiamo basiti dalle parole pronunciate dal presidente della Corte di Appello Silvia Albano, che in un’intervista al Fatto quotidiano si lascia sfuggire la volontà di boicottare il Cpr in Albania, richiamando in Italia i clandestini destinati al centro albanese. Sono ammissioni gravi, espresse da un magistrato che dichiara, così, pubblicamente di muoversi contro le politiche migratorie del governo, agendo secondo princìpi ideologici anziché secondo le leggi dello Stato e gli interessi degli italiani. Albano rappresenta una parte minoritaria della magistratura militante che scredita l’intero corpo, provando ad esercitare un potere sostitutivo rispetto all’esecutivo.

Votando “sì” al referendum sulla giustizia verrà finalmente posto un argine a questi tentativi di intromissione. Il governo Meloni sta ispirando la politica europea sui rimpatri e andrà avanti su questa strada per colpire i trafficanti di esseri umani, ridurre le partenze illegali e garantire la sicurezza dei cittadini, con buona pace dei magistrati ideologizzati”. Lo dichiara il deputato Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia.

“I dati parlano chiaro: il centro opera a pieno regime, con 90 soggetti destinatari di provvedimenti di espulsione. Si tratta di persone su cui pendono decreti di allontanamento, in diversi casi con precedenti penali. Il trasferimento tra Cpr è previsto dalla legge, così come la detenzione per chi commette reati durante il trattenimento. Non siamo di fronte a giudizi arbitrari, ma all’applicazione rigorosa delle norme vigenti.

Respingiamo con decisione la narrazione secondo cui il sistema sarebbe “propagandistico” o “lesivo”. Al contrario, il modello Albania rappresenta un passo avanti concreto nel rafforzamento dei rimpatri e nel contrasto all’immigrazione irregolare, contribuendo in modo significativo alla riduzione degli sbarchi e alla gestione ordinata dei flussi. Chiediamo trasparenza, dati oggettivi e un confronto basato sui fatti, non su prese di posizione ideologiche. Le istituzioni devono collaborare nel rispetto dei rispettivi ruoli, evitando dichiarazioni che rischiano di alimentare uno scontro dannoso per il Paese”, afferma il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Elisabetta Gardini.