Migranti: da Ue riconoscimento a scelte governo Meloni

“Il Commissario europeo agli Affari Interni e alla Migrazione, Magnus Brunner, oggi ha detto al Corriere che sull’immigrazione il Consiglio, la Commissione Ue e Paesi come il Regno Unito si sono spostati sulle posizioni di Giorgia Meloni: approccio pragmatico, necessità di regole ferme, equità e soluzioni innovative, come l’accordo Italia-Albania. È un riconoscimento per il nostro presidente del Consiglio e un’ulteriore doccia fredda per la sinistra che per ragioni ideologiche critica e ostacola i provvedimenti di questo esecutivo per fermare l’immigrazione illegale sostenendo che siano contrari al diritto Ue. Smettano di prendere in giro gli italiani e prendano atto che la strategia di buon senso messa in campo dal governo Meloni per contrastare l’immigrazione irregolare non solo è totalmente in linea con il quadro normativo dell’Ue, ma è un modello per l’Europa”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia, Sara Kelany, responsabile immigrazione.