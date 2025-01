Migranti: dati Frontex confermano successo politiche governo Meloni

“L’approccio innovativo del governo Meloni nella gestione dei flussi migratori non solo è vincente, ma è fondamentale per l’intera Europa. Lo confermano i dati forniti oggi da Frontex secondo i quali il calo del 38% di attraversamenti irregolari di immigrati è dovuto anche dal crollo del 59% degli arrivi attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, a causa della riduzione delle partenze dalla Tunisia e dalla Libia. Da sempre Fratelli d’Italia sostiene che la sfida sempre più complessa della gestione degli sbarchi, debba essere condivisa e affrontata mediante accordi con i Paesi da cui le partenze hanno origine, con intese che promuovano lo sviluppo delle nazioni africane e con soluzioni originali come il protocollo d’intesa Italia- Albania, apprezzato e condiviso anche in Europa. La strada su una tematica complessa come l’immigrazione e la lotta ai suoi trafficanti è ormai intrapresa nella giusta direzione e i risultati stanno dando ragione al governo Meloni e al centrodestra guidato da Fratelli d’Italia”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Si conferma il grande successo delle politiche migratorie poste in essere dal governo Meloni. Oggi l’agenzia europea Frontex certifica che il numero degli ingressi irregolari di migranti in Europa nel 2024 è stato il più basso dal 2021, anno in cui l’immigrazione era ai minimi per effetto della pandemia. Si tratta, quindi, di un chiaro riconoscimento dell’efficacia delle politiche migratorie di questo governo, che sono state determinanti nel ridurre le partenze e riportare la lancetta indietro di tre anni, tornando ai numeri del 2021, a beneficio di tutti gli Stati membri dell’Ue. Fratelli d’Italia, senza arretrare di un millimetro, continuerà a lavorare per bloccare le partenze illegali e il business dei trafficanti di uomini”, aggiunge la deputata di Fratelli d’Italia, Sara Kelany, responsabile del Dipartimento Immigrazione.