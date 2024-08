Migranti: Ong tedesca ostacola gestione ordinata dei flussi e agevola trafficanti di morte

“L’iniziativa attraverso cui la Ong Mission lifeline intende ostacolare l’accordo sui migranti siglato da due Stati sovrani, Italia e Albania, mira chiaramente a creare disordine per speculare sulla pelle di persone disperate e fare il gioco dei trafficanti di esseri umani”.

E’ quanto dichiarano il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, Nicola Procaccini, e il capo delegazione di Fratelli d’Italia a Bruxelles, Carlo Fidanza.

“Con le sue azioni la Ong tedesca, così come altre consorelle che operano nel Mediterraneo, mirano a ostacolare uno dei fondamenti della gestione ordinata delle politiche migratorie in Europa, che il governo Meloni è riuscito a far condividere alle altre nazioni della Ue. Cioè gestire i fenomeni migratori e non subirli, attraverso la collaborazione con le nazioni di origine e transito dei flussi migratori, al fine di fermare le partenze irregolari e agevolare invece i flussi migratori controllati. Le Ong come la Mission lifeline vogliono, invece, il caos per poter speculare sul traffico di disperati, facendo il gioco dei trafficanti di morte nel Mediterraneo”.