Migranti: operazione Matera attesta efficacia politiche governo Meloni

“Una nuova inchiesta, stavolta della Procura di Matera, disarticola una rete di 72 persone accusate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per aver inoltrato oltre 5mila richieste fasulle di nulla osta in occasione dei click day. È la dimostrazione che i controlli introdotti da questo governo non solo funzionano ma erano più che necessari. Con buona pace della sinistra che irrideva Giorgia Meloni per aver denunciato questo tipo di anomalie al procuratore Nazionale Antimafia. Altro che gesto inopportuno: è stato scoperchiato un Vaso di Pandora che andava avanti da chissà quanto tempo e che sarebbe andato avanti chissà per quanto ancora senza l’intervento del presidente del Consiglio e del suo esecutivo”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile immigrazione FdI.

“È stato disvelato un sistema fraudolento di presentazione di istanze finalizzate a favorire l’ingresso di lavoratori stranieri in Italia per essere impiegati nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento e del turismo. In particolare, sono state scoperte ben 5.119 richieste che avevano l’obiettivo di far entrare illegalmente nel territorio italiano altrettanti cittadini extracomunitari di diverse nazionalità. Chiediamo che si faccia piena chiarezza su questo caso, perché il timore è che dietro il fervore di chi vuole portare gli immigrati a tutti i costi in Italia si celino grandi interessi economici fondati sul malaffare alle spalle della sicurezza degli italiani”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia, Sergio Rastrelli, segretario della commissione Giustizia a Palazzo Madama.