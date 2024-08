Migranti: sbarchi in ulteriore calo grazie a governo Meloni

“A Lampedusa meno 77% degli sbarchi rispetto al mese di luglio 2023, sono dati forniti dalla Croce Rossa Italiana che gestisce l’hotspot di Lampedusa. Ci dicevano che nei mesi estivi gli arrivi dei barconi sarebbero aumentati, invece grazie alle politiche strutturali sull’immigrazione messe in campo dal governo Meloni la curva, già in calo dall’ottobre scorso, si è stabilizzata continuando a confermarsi una parabola discendente. Dopo anni in cui le sinistre hanno devastato le politiche migratorie dell’Italia in nome di un immigrazionismo buonista, oggi finalmente questo governo ha centrato l’obiettivo, difendendo le frontiere, lottando contro i trafficanti di uomini e cooperando con i paesi di provenienza e di partenza”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile immigrazione di FdI.