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Migranti: sì Ue a rimpatri rapidi, vince la linea Meloni

“Oggi l’Italia ha ottenuto un grande successo in Europa. Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo Regolamento europeo sui rimpatri. Un provvedimento storico, frutto soprattutto del lavoro del Governo italiano, che ci consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell’Unione europea.

Il Regolamento prevede, tra l’altro, anche la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei Paesi terzi, quindi di fatto seguendo la strada aperta dal Governo italiano con il protocollo con l’Albania. Una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo Governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell’Europa intera. Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, combattere i trafficanti di esseri umani, rimpatriare subito chi non ha titolo a stare da noi.

Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l’Europa e lo abbiamo fatto, con coraggio, con pazienza, con determinazione. Perché la nostra bussola è chiara: rispettare il programma votato dai cittadini, punto per punto. Non ci fermeremo, e andremo avanti così”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Per anni la sinistra ha osteggiato ogni tentativo dell’Italia di controllare i flussi migratori, accusando chi chiedeva regole, rimpatri efficaci e difesa dei confini. Oggi, invece, l’Unione Europea va esattamente in quella direzione. Più strumenti per i rimpatri, maggiore cooperazione con i Paesi terzi, procedure più rapide e contrasto agli abusi: principi che il governo Meloni ha portato con determinazione al centro del dibattito europeo.
Un risultato politico importante che dimostra come la linea del buon senso, della legalità e del controllo dell’immigrazione irregolare non sia più solo italiana, ma stia diventando la linea dell’Europa. Chi ieri diceva ‘non si può fare’, oggi vota ciò che l’Italia chiedeva da anni”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.
“Questo nuovo grande successo del governo Meloni è la certificazione che la strada intrapresa sui rimpatri è quella giusta, ed è volontà di questa maggioranza continuare a percorrerla”, conclude Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.

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