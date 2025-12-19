Migranti: solidarietà a Belpietro, condanna contro libertà di stampa

“Manifesto solidarietà a Maurizio Belpietro e alla redazione di Panorama per l’incredibile vicenda della condanna al pagamento di ottantamila euro per aver usato la parola ‘pirati’ nei confronti di Ong che si vantano di violare le leggi. Una sorta di lesa maestà delle Ong. La Costituzione tutela la libertà di espressione e queste Ong hanno speso dichiarato, anche in audizioni in Parlamento, le motivazioni ideologiche e politiche nella loro attività di raccogliere migranti per farli sbarcare in Italia.

Se è punibile usare un’espressione, chiaramente evocativa e non letterale, per criticare determinate posizioni politiche, cessa la possibilità di discussione degna di un paese libero e democratico”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Una vicenda incredibile, resa assurda dal fatto che non una parola dell’articolo è stata contestata. Ha ragione il direttore Belpietro, è evidente il tentativo da parte di queste organizzazioni di ‘tappare la bocca’ a chi da tempo denuncia l’operato di alcune Ong in aperta violazione con le leggi nazionali ed a sostegno dei mercanti di uomini. Il governo Meloni e Fratelli d’Italia stanno portando avanti una dura battaglia per contrastare l’immigrazione clandestina, e in particolare contro le Ong che favoriscono gli sbarchi clandestini.

Per questo siamo ancora più vicini al direttore Belpietro ed a Panorama e censuriamo con forza questa incredibile condanna. E mi chiedo cosa dirà adesso la sinistra, che in ogni occasione si riempie la bocca di libertà di stampa e di tutela del diritto di cronaca. Rimarranno tutti zitti, perché si tratta di Belpietro?”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.