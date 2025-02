Migranti: tribunale Crotone conferma legittimità operato su Ong

“La decisione del Tribunale di Crotone conferma la piena legittimità dell’operato delle autorità italiane nella gestione dei flussi migratori e nel contrasto dell’immigrazione illegale messo in campo dal governo Meloni. Il fermo delle navi delle Ong che non rispettano le normative vigenti è una misura necessaria per ristabilire il controllo sulle rotte del Mediterraneo contrastando il cosiddetto pull-factor e il drastico calo delle morti in mare ci dà ragione. Fratelli d’Italia non accetta lezioni da chi, con il pretesto della solidarietà, ha alimentato per troppi anni un sistema fuori controllo che ha messo a rischio vite umane e la sicurezza della nostra Nazione”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.