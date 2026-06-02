Migranti: Ue segue linea governo Meloni, sì ad hub nei paesi terzi

“L’Europa con il nuovo regolamento per i rimpatri sconfessa le politiche immigrazioniste della sinistra, segnando una svolta nella direzione che da tempo aveva tracciato il governo Meloni, che nuovamente si pone come modello da seguire. Alla sinistra diciamo che l’immigrazione non va subita ma gestita. Ed è quello che sta facendo il governo Meloni con politiche serie ed efficaci, che hanno previsto il coinvolgimento degli Stati stranieri, quelli di transito e provenienza dei clandestini, e anche la realizzazione di hub per i rimpatri nei Paesi terzi.

Politiche che hanno portato a importanti risultati che domani presenteremo in una conferenza stampa alla Camera dei deputati. Adesso quanto fatto dal governo Meloni rientrerà nel nuovo regolamento Ue e quindi diventerà patrimonio europeo della lotta all’immigrazione clandestina. L’ennesima sconfitta per la sinistra a cui non resta che imbastire una polemica strumentale e richiamando presunti diritti dei migranti, che invece con il loro sistema dell’accoglienza indiscriminata calpestano e violano”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Gli hub per i rimpatri nei Paesi terzi sono tra i punti cardine del nuovo regolamento: l’Italia ha tracciato la rotta con i centri in Albania, avversati da due anni con centinaia di ordinanze di mancata convalida dei trattenimenti basate più sull’ideologia che sul diritto. L’accordo raggiunto dimostra che i centri in Albania sono sempre stati conformi al diritto Ue”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Sara Kelany, responsabile nazionale del dipartimento immigrazione del partito.