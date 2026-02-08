Milano-Cortina: manifestanti anti-Olimpiadi nemici dell’Italia, sinistra condanni violenza

“Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell’Italia e degli italiani, che manifestano “contro le Olimpiadi”, facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell’ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Ancora immagini di violenze, di centri sociali che assaltano città e Forze dell’Ordine. Non paghi di quanto fatto a Torino la scorsa settimana sono tornati alla loro violenta opera, ma stavolta a Milano che intanto è impegnata nel rendere orgogliosa la nostra Nazione con i Giochi olimpici invernali. Un evento che tutto il mondo in questi giorni ci sta invidiando per organizzazione e bellezza. Una vittoria dell’intera Italia offuscata dai soliti violenti, coccolati, tollerati o solo ambiguamente condannati dalla sinistra. Fratelli d’Italia dice basta.

Lo abbiamo detto con le misure approvate qualche giorno fa a difesa della libertà di chi vuole manifestare pacificamente e di chi non vuole avere la guerriglia davanti a casa. Lo ribadiamo oggi dopo le ennesime violenze. E torniamo a chiedere a tutte le forze politiche, e in particolare alla sinistra, di dissociarsi, di smetterla con i distinguo e di condannare queste violenze isolando chi fa della violenza il proprio credo e riferimento ideologico. A maggior ragione ora che emergono video della manifestazione di Torino dove gli incappucciati di Askatasuna ricevono ovazioni dai partecipanti ‘pacifici’, mentre i Giovani Democratici di Bergamo mantengono online il cartello ‘Meglio maiale che sionista’”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.