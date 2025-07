Mille giorni di governo Meloni: tanti risultati raggiunti

“Di questi mille giorni di governo, il dato che mi rende più orgogliosa è questo: ogni giorno più di mille nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. Oltre un milione in totale. È il lavoro che dà dignità e costruisce il futuro”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Oggi il governo di Giorgia Meloni ha tagliato un traguardo, quello dei mille giorni alla guida della Nazione, smentendo le ‘Cassandre’ di una opposizione inconcludente. Sono i numeri e i risultati a confermare il buon lavoro messo in campo da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e di un governo che ha acquisito a livello internazionale indiscussa autorevolezza. Risultati come lo spread tornato ai livelli del 2021 o il tasso di occupazione record con il 62,3 %, con una media di 1000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato al giorno, per un totale di un milione di occupati.

E poi i successi sul piano delle politiche migratorie, dal piano Mattei al protocollo Italia-Albania, che sono diventate un modello e un punto di riferimento non soltanto per i Paesi europei. Infine, il fisco con una riforma che ha segnato il passaggio da un approccio vessatorio a uno ‘amico’ portando a recuperare cifre record dall’evasione. È quindi un bilancio più che positivo di questi mille giorni, da far arrossire la sinistra, che aveva tifato per il disastro e l’isolamento internazionale”, afferma Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“In questi mille giorni, il presidente Meloni ha restituito forza, dignità e centralità all’Italia, riportandola a essere protagonista sulla scena internazionale. Con il sostegno delle forze di maggioranza ha raggiunto risultati concreti: l’occupazione è cresciuta, con un record storico per quella femminile; ha contrastato con determinazione l’immigrazione clandestina, l’illegalità e la mafia; e ha dimostrato che governare con serietà e coerenza produce risultati migliori di anni di instabilità e promesse non mantenute della sinistra. Giorgia Meloni ha saputo incarnare il cambiamento che gli italiani chiedevano, con coraggio, visione e determinazione. I mille giorni che celebriamo oggi sono solo l’inizio di un percorso di crescita, sicurezza e orgoglio nazionale. Avanti così, con Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, per costruire un’Italia sempre più forte, giusta e protagonista”, conclude in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.