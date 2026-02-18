Milleproroghe: emendamento FdI riduce burocrazia per imprese agricole

“Con questo intervento eliminiamo un ingorgo burocratico che negli ultimi anni ha rallentato o bloccato investimenti strategici per l’agroalimentare italiano. Non è accettabile che un’intera filiera resti ferma perché una sola impresa deve regolarizzare un certificato, magari per una semplice irregolarità formale. Le verifiche antimafia e contributive restano e sono sacrosante, ma devono essere effettuate nel momento corretto: quando si erogano i soldi pubblici, non prima. Così tuteliamo la legalità senza paralizzare lo sviluppo.

La norma consente infatti di evitare che un’irregolarità temporanea – spesso sanabile in tempi brevi – impedisca la presa di efficacia del contratto, bloccando di fatto tutte le altre aziende coinvolte e impedendo loro di accedere agli stati di avanzamento lavori (Sal) e ai finanziamenti collegati. In un momento in cui le filiere agroalimentari hanno bisogno di rapidità, certezze e capacità di spesa noi scegliamo di intervenire sui colli di bottiglia amministrativi. Meno carta, più investimenti. Meno ostacoli formali, più sostegno concreto a chi produce e crea valore nei territori”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Maria Nocco.