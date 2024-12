Minacce social: vicini a Donazzan, impegno contro violenza non si ferma

“Sono molto gravi e preoccupanti e per questo non devono essere sottovalutati, gli insulti e le minacce ricevute in queste ore sui profili social dall’europarlamentare Elena Donazzan. Frasi cariche di odio e antisemitismo che vanno fortemente condannate. Chi pensa in questo modo di fermare l’attività di Elena Donazzan e le sue ferme condanne contro le violenze e gli atti intimidatori, soprattutto da parte di bande giovanili nelle nostre città, ha decisamente sbagliato indirizzo. Siamo vicini alla collega Donazzan e sosteniamo fortemente il suo impegno portato avanti con coerenza e grande apprezzamento da parte di quei cittadini, stanchi di assistere ai continui attacchi e violenze verso le forze dell’ordine, chiamate a difendere la civile convivenza e l’ordine pubblico delle nostre città”.

E’ quanto dichiarano a nome dell’intera delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, il capo delegazione del partito a Bruxelles Carlo Fidanza e il copresidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo Nicola Procaccini.