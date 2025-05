Moda: vittoria del Made in Italy grazie al governo Meloni

“L’esito positivo della vertenza La Perla rappresenta un grande successo per il governo Meloni e, in particolare, per l’impegno costante del ministro Adolfo Urso. Grazie al lavoro e alla determinazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato possibile trasformare una crisi in un’opportunità concreta di rilancio e occupazione. La salvaguardia di oltre 200 posti di lavoro e la previsione di ulteriori assunzioni dimostrano l’efficacia di una politica industriale seria, che punta sul valore strategico del Made in Italy e sulla reindustrializzazione dei nostri territori. Il sito produttivo di Bologna continuerà a essere un simbolo della qualità italiana nel mondo. È questa la visione del governo Meloni: vicinanza ai lavoratori, difesa delle eccellenze nazionali e politiche industriali concrete”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“La Perla è salva! Una notizia che ci riempie di orgoglio e che rappresenta una vittoria concreta per il Made in Italy, per l’occupazione e per il futuro della manifattura italiana. Abbiamo seguito con attenzione e responsabilità ogni fase di questa vicenda, e oggi possiamo dire che il lavoro fatto ha dato i suoi frutti. Il risultato raggiunto – con un investitore che garantirà la continuità del marchio, la tutela del sito produttivo e la salvaguardia dei posti di lavoro – è il frutto di un’azione politica seria, concreta e coerente. Come responsabile moda di Fratelli d’Italia ho lavorato in sinergia con il ministro Urso per difendere un simbolo storico del nostro sistema moda e per non disperdere un patrimonio umano e professionale di altissimo valore.

Questa è la differenza tra chi usa la parola ‘Made in Italy’ per fare passerella e chi, come noi, lavora ogni giorno per difendere le imprese reali, quelle che creano occupazione, valore e identità. Il governo Meloni dimostra ancora una volta di essere il governo delle soluzioni, non degli slogan. Continueremo su questa strada, rafforzando strumenti e politiche a sostegno delle micro, piccole e medie imprese della moda italiana, promuovendo filiere sane, formazione qualificata e lotta alla concorrenza sleale. Il nostro modello è chiaro: proteggere ciò che ci rende unici al mondo”, aggiunge Fabio Pietrella, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile del settore moda del partito.