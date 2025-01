Mugello: solidarietà a Carabinieri per attentato incendiario

“Massima solidarietà e vicinanza ai Carabinieri della caserma a Borgo San Lorenzo, nel Mugello, per l’attentato incendiario di stanotte. Attendiamo le indagini per capire se si è trattato di un tentativo di incendio, con le fiamme che hanno colpito e danneggiato la porta della caserma, e chi sono gli autori di un tale crimine. Perché tale è. Il clima d’odio fomentato contro le nostre forze dell’ordine assume sempre più la connotazione della devastante e orribile violenza di quegli anni bui che avremmo voluto dimenticare. Non ci lasceremo intimidire. Ribadiamo che il governo Meloni e Fratelli d’Italia sono dalla parte delle nostre donne e uomini in divisa. Aspettiamo che le opposizioni, i cui silenzi sono sempre più preoccupanti, condannino altrettanto queste manifestazioni di dissenso, sempre più pericolose e da guerriglia”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Solidarietà e vicinanza ai carabinieri del comando di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, danneggiato la scorsa notte da un vile attentato incendiario. Si tratta di un episodio che ci indica una volta di più la necessità di tenere alta l’attenzione sulla tutela delle forze dell’ordine, che ogni giorno mettono a repentaglio la propria incolumità per garantire la sicurezza dei cittadini. Le conseguenze scongiurate per le persone e il solo fatto che siano stati provocati solo danni materiali all’edificio che ospita la caserma non deve farci abbassare la guardia”, aggiunge il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.