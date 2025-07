Natalità: bonus bebè aiuto concreto alle famiglie

“Il governo Meloni sì è sempre contraddistinto per la centralità delle politiche attive a sostegno delle famiglie nella propria agenda politica, un tema a me particolarmente caro. A testimonianza di ciò, come comunicato dall’INPS, nelle ultime ore sono stati erogati i primi bonus da 1000 euro ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 40mila euro. Si tratta di un sostegno importante e concreto che tocca oltre 150mila famiglie italiane, un grande risultato che sostiene la natalità della nostra Nazione.

Il bonus bebè rientra nel pacchetto di misure implementate dal governo Meloni con la Legge di Bilancio 2025. Il bonus, infatti, si somma all’aumento del 50% dell’assegno unico per il primo anno di vita del neonato, all’estensione al primo figlio dell’incremento del bonus nido e alle misure più incisive per i congedi parentali. Fratelli d’Italia continua ad essere dalla parte dei cittadini mantenendo le proprie promesse. Un sentito plauso al presidente Meloni per aver finalmente offerto un sostegno concreto alle nostre famiglie e alla natalità”. Lo dichiara in una nota Nicole Matteoni, deputato e segretario provinciale di Fratelli d’Italia Trieste.