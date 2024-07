Nato: nuovo atteggiamento verso fianco sud grazie a Italia

“Dall’ultimo vertice Nato – oltre alla conferma del pieno appoggio all’Ucraina nel conflitto scatenato dalla Russia – si profila un nuovo atteggiamento verso il fianco Sud dell’Alleanza soprattutto grazie al ruolo dell’Italia. Grazie all’impegno italiano, infatti, si avrà finalmente un Rappresentante Speciale Nato per il vicinato meridionale, ruolo per il quale la nostra nazione intenderà presentare la sua candidatura. Questa decisione conferma un’importante cambiamento anche strategico dell’Alleanza: come avvenuto per il nuovo atteggiamento lanciato dall’Italia nei confronti del continente africano e seguito dalle altre nazioni europee, siamo di fronte finalmente a un approccio onnicomprensivo nell’affrontare le minacce attuali ed emergenti in un mondo complesso, interconnesso e soggetto a tensioni crescenti. Non meno importante è stata la conferma del totale sostegno all’Ucraina: il contributo in armi dell’Italia a Kiev ha il principale scopo di difendere i cittadini e le infrastrutture. Per Fratelli d’Italia, smettere di inviare tali mezzi non fermerebbe né la guerra né i bombardamenti e provocherebbe solo più vittime”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.