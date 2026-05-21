Niscemi: 150 milioni per indennizzi e messa in sicurezza

“La presenza, per la terza volta in pochi mesi, del presidente Meloni a Niscemi è un segnale importantissimo che testimonia concretamente l’attenzione del governo verso la cittadinanza gravemente colpita dalla frana. Il vertice alla presenza dell’Amministrazione, del Consiglio comunale, del Commissario straordinario e dei comitati dei cittadini è stato utile per mettere a punto le ulteriori misure di sostegno che il Governo sta celermente approntando grazie a una interlocuzione costante e proficua. Dopo i primi 150 milioni stanziati per la prima fase emergenziale il governo darà ulteriori risposte concrete nella direzione della messa in sicurezza del territorio, delle infrastrutture viarie, degli indennizzi per chi ha perso la propria abitazione. Niscemi non è sola e l’attenzione è altissima”. Lo afferma il senatore Salvo Sallemi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia.

“Il presidente Meloni ha annunciato il secondo programma che il governo intende licenziare domani in Cdm. Si tratta di uno stanziamento di 75 milioni di euro; al momento la stima dei contributi è di poco più di 50 milioni di euro mentre il resto sarà utilizzato per completare le demolizioni degli edifici crollati o inagibili. Nessuna passerella dunque, ma misure concrete che segnano una netta differenza con quanto fatto, o forse meglio dire ‘non fatto’, per la frana del 1997”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Raoul Russo.