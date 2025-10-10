Nobel: premio a Machado riconosce lotta per libertà in Venezuela

“Il conferimento del Premio Nobel per la Pace a María Corina Machado è un riconoscimento al coraggio di una donna che ha sfidato la dittatura di Maduro con la sola forza della verità e della democrazia. Machado rappresenta milioni di venezuelani che da anni subiscono repressione, fame e privazioni, ma che non hanno mai rinunciato alla speranza di un Venezuela libero. La sua battaglia, condotta senza violenza e con una determinazione esemplare, è la prova che la libertà può essere soffocata ma non cancellata. Questo premio è anche un messaggio al mondo: i regimi autoritari non possono continuare a opprimere impunemente i propri popoli. L’Europa e l’Italia devono continuare a sostenere con chiarezza e coerenza chi, come María Corina Machado, difende i valori democratici e i diritti fondamentali”. Lo dichiara Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati e presidente della delegazione italiana al Consiglio d’Europa.

“In questo giorno memorabile, desideriamo esprimere il nostro più sincero e caloroso plauso per l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2025 a María Corina Machado. Questo riconoscimento internazionale testimonia con forza la validità e la necessità del suo instancabile impegno per la democrazia, i diritti umani e la giustizia sociale. In un contesto segnato da sfide difficili, la sua dedizione alla pace non è mai venuta meno: ha alzato la voce contro l’autoritarismo, ha promosso un cambiamento pacifico e ha incarnato la speranza di un popolo che lotta per la propria libertà.

Attribuire a María Corina Machado il Nobel per la Pace significa rendere giustizia alla sua determinazione, spesso perseguitata e ostacolata, e riconoscere che le battaglie per la democrazia non sono affatto battaglie isolate: esse riguardano l’umanità intera. Con questo riconoscimento, il mondo manda un messaggio chiaro: la pace e la libertà possono vincere, anche laddove sembrano messi all’angolo. Alle autorità norvegesi, al Comitato del Nobel e a tutti coloro che hanno creduto in questa candidatura, va il nostro ringraziamento. A María Corina Machado va la nostra gratitudine e il nostro sostegno: continui a essere faro di speranza e guida coraggiosa in un’epoca che ha bisogno di coraggio, coesione e integrità”, aggiunge la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, capogruppo del partito in commissione straordinaria per i Diritti umani.