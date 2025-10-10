Nobel: premio a Machado riconosce lotta per libertà in Venezuela

“Il conferimento del Premio Nobel per la Pace a María Corina Machado è un riconoscimento al coraggio di una donna che ha sfidato la dittatura di Maduro con la sola forza della verità e della democrazia. Machado rappresenta milioni di venezuelani che da anni subiscono repressione, fame e privazioni, ma che non hanno mai rinunciato alla speranza di un Venezuela libero. La sua battaglia, condotta senza violenza e con una determinazione esemplare, è la prova che la libertà può essere soffocata ma non cancellata. Questo premio è anche un messaggio al mondo: i regimi autoritari non possono continuare a opprimere impunemente i propri popoli. L’Europa e l’Italia devono continuare a sostenere con chiarezza e coerenza chi, come María Corina Machado, difende i valori democratici e i diritti fondamentali”. Lo dichiara Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati e presidente della delegazione italiana al Consiglio d’Europa.