Obesità: Ddl riconosce patologia, governo investe in prevenzione

“Questo provvedimento riconosce l’obesità quale patologia e ha anche l’obiettivo di far capire alle tante persone che ne soffrono, che non sono sole. L’obesità, infatti, non può essere una condizione di cui sentirsi colpevolizzati e non la si può approcciare solo in termini di consigli sulle buone prassi comportamentali, bensì bisogna affrontarla in maniera organica. Sono sicuro che con questa legge riusciremo a contrastare e prevenire l’obesità in maniera tale da ridurre anche le patologie ad essa correlate liberando, tra le altre cose, risorse del sistema sanitario nazionale. Con l’approvazione di questa norma, inseriamo un tassello fondamentale nella sanità italiana, cioè il contrasto all’obesità quale azione essenziale per la promozione della salute degli italiani. Questo governo, d’altronde si contraddistingue per aver investito in maniera continua e costante sulla spesa sanitaria, esattamente il contrario rispetto alla narrazione che cercano di far passare le opposizioni”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, componente della commissione bilancio, durante la dichiarazione di voto al Ddl sulla prevenzione dell’obesità.