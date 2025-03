Occupazione: aumento record con abolizione reddito di cittadinanza

“Il governo Meloni ha rimesso in moto l’economia italiana e rivitalizzato come mai prima le politiche attive sull’occupazione. Lo certifica oggi anche il Sole 24 ore: sono infatti oltre 3 milioni i nostri concittadini presi in carico dal programma Garanzia occupabilità dei lavoratori e più di un milione quelli che hanno iniziato un percorso professionale grazie all’aiuto dei servizi per l’impiego. Il governo Meloni ha messo al centro il lavoro, grazie all’abolizione del reddito di cittadinanza proprio come promesso in campagna elettorale. Sono orgogliosa di quanto Fratelli d’Italia e l’esecutivo stiano facendo, specie per il Meridione dove, come confermano i recenti dati Istat, si sta registrando un’imponente crescita dell’occupazione. Tolte le misure assistenzialiste tanto care ai grillini, cala il precariato e aumentano i contratti a tempo indeterminato. Continuiamo su questa strada per ridare sviluppo, dignità e lavoro agli italiani”. Lo dichiara Marta Schifone, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro alla Camera.

“Il governo Meloni può giovarsi di un altro primato: oltre un milione di persone sono tornate al lavoro. Le scelte su questo fronte, portate avanti dal nostro esecutivo e da Fratelli d’Italia, si sono rivelate vincenti. Abbiamo abolito quello scempio che era il reddito di cittadinanza creando occupazione e reddito, quello vero. Il Movimento 5 Stelle dovrebbe chiedere scusa agli italiani. Il suo assistenzialismo sfrenato peserà sulle casse dello Stato per anni. Conte aveva regalato soldi a ventenni in grado di lavorare, ma da quando c’è il governo Meloni per fortuna le cose stanno cambiando: cresce l’occupazione e cala il precariato. Andiamo avanti uniti per il bene della nostra Nazione”, aggiunge il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro.

“Conte ha davvero la faccia tosta a rivendicare questi dati, lui e il M5s avevano creato un sistema ‘oppiaceo’ che incentivava i nostri cittadini a restare immobili, anche chi, giovane, era pienamente in grado di lavorare. Grazie alle ricette di Fratelli d’Italia e del nostro esecutivo l’Italia torna grande”, conclude la senatrice di Fratelli d’Italia, Elena Leonardi, segretario della commissione Lavoro di Palazzo Madama.