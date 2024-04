Occupazione: cresce quella giovanile grazie a politiche Governo Meloni

“Nell’undicesima edizione del rapporto sul benessere equo e sostenibile dell’Istat, pubblicato sul Sole 24ore, emergono numeri incoraggianti per quanto riguarda l’occupazione giovanile. che cresce di due punti percentuali nel 2023. Seppur in un quadro complesso, inoltre, segnali positivi arrivano dalla nota sull’occupazione relativa a febbraio 2024: i giovani occupati crescono dell’1,4% e del 3,9 % i dipendenti con contratti stabili. Nonostante vi sia ancora tanto da fare, questi dati confermano la bontà delle politiche messe in campo dal governo Meloni per il reale rilancio dell’occupazione. Finalmente superate le misure assistenzialiste volute PD e 5stelle, questo governo continuerà a valorizzare la persona e la sua dignità, lavorando affinché la domanda e l’offerta si incontrino, soprattutto per l’impiego di professionisti qualificati. Fratelli d’Italia crede nell’importanza di comprendere le aspirazioni dei giovani perchè trovino la propria realizzazione in Italia”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.