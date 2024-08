Ocse: aumenta reddito famiglie, ennesimo schiaffo alla sinistra

“Il maggior merito del governo Meloni è stato senza dubbio quello di cancellare le scellerate politiche di sperpero di denaro pubblico lasciate in eredità dalla sinistra, dai sussidi a pioggia ai bonus di ogni tipo. In pochissimo tempo Giorgia Meloni è riuscita a rimettere l’Italia nella rotta della crescita economica, i dati Ocse che certificano un aumento del reddito reale delle famiglie italiane del 3,4% nel primo trimestre 2024, quando la media Ocse si attesta allo 0,9%, sono l’ennesimo schiaffo alla sinistra e la dimostrazione che senza le loro follie economiche l’Italia può farcela. La serietà porta risultati, il marchettificio elettorale solo buffi e fallimenti, la strada da fare è ancora molto lunga ma procediamo spediti nella giusta direzione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Filini, responsabile del programma di FdI.

“Siamo talmente contenti per lo strepitoso medagliere delle Olimpiadi di Parigi che, davanti al tripudio dello sport, le buone notizie economiche sembrano quasi passare in secondo piano. Eppure arrivano, sono positive per tutti e rappresentano il frutto di precise scelte politiche del centrodestra: sottolineare l’ennesimo ‘effetto Meloni’ è doveroso. La performance della nostra Nazione è pari a quasi quattro volte quella dell’area Ocse e la prima nel G7.

Il merito è della crescita dei redditi da lavoro e di trasferimenti meglio calibrati, le due leve su cui abbiamo puntato per espandere il potere d’acquisto degli italiani: altro che sperpero di risorse pubbliche come negli esecutivi a guida Pd-M5s! Non solo questo Governo ha dato prova di responsabilità fiscale e dedizione alla crescita, ma l’inflazione resta ampiamente sotto controllo. E menomale che i ‘migliori’ erano altri”, afferma Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito,

“Gli interventi economici del governo, a partire dal taglio del cuneo fiscale, stanno dunque mostrando la loro efficacia, a dispetto di quanto la sinistra e i gufi si ostinano a sostenere. Questi dati ci invitano ad andare avanti con ancora maggiore determinazione, proseguendo sulla strada della crescita e di un maggiore benessere per i cittadini”, aggiunge Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze alla Camera.