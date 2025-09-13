Odio: da sinistra clima inaccettabile, non ci fermeranno

“Negli ultimi giorni si è assistito a una spirale di odio e violenza inaccettabili fuori e dentro il Parlamento. Mentre negli Usa un giovane attivista e influencer conservatore veniva assassinato brutalmente, qui da noi nelle aule parlamentari abbiamo assistito ad eccessi verbali inaccettabili. Esponenti delle opposizioni hanno attaccato il Governo andando ben al di là della pur aspra dialettica politica. Ieri il M5S ha superato il limite insultando il ministro Tajani, oggi è stato il turno del ministro Ciriani a cui va tutta la nostra solidarietà. Da tempo il presidente Meloni e rappresentanti di Fratelli d’Italia sono oggetto di minacce, violenze, insulti. L’ultimo in ordine di tempo il senatore Marco Lisei a cui va la solidarietà di tutti i senatori di FdI. Un clima che viene da lontano di cui quanto accaduto in questi giorni è solo l’ultimo tassello. Trovo particolarmente preoccupante l’atteggiamento rispetto al brutale assassinio di Charlie Kirk: il silenzio o peggio le ambigue giustificazioni del gesto omicida sono agghiaccianti. Si prenda esempio proprio da Charlie Kirk che dibatteva su tutti gli argomenti sempre in modo pacifico. Ascoltava le argomentazioni altrui ed esponeva le proprie idee sempre in modo pacifico”. Lo dichiara in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.

“Non passa giorno senza che la sinistra offenda, criminalizzi, insulti chi non la pensa come lei. Lo fanno dappertutto. Nelle piazze, nei salotti televisivi, nelle sedi istituzionali. Lo fanno sistematicamente e con chiunque anche soltanto se pensi qualcosa che loro non condividono. Perché vogliono impedirci di parlare e dire liberamente cosa pensiamo. Ci danno degli assassini, dei criminali, dei corrotti e molto peggio. E poi quando qualcuno viene aggredito o peggio, minimizzano e fanno spallucce. Tutto ciò non è più ammissibile. O la sinistra usa un linguaggio e un confronto civile o significa che sono complici di queste violenze e le alimentano per radicalizzare il clima di odio, per intimidire chi non la pensa come loro. Non riusciranno a intimidirci, non riusciranno ad impedirci di parlare, falliranno anche in questo. Anzi, ci renderanno ancora più forti e determinati E lo dice chi ha subito sulla propria pelle e sulla pelle della propria famiglia il clima di odio che la sinistra ha seminato”, aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.