Odio: sinistra e anarchici aggrediscono universitari di destra, agguato gravissimo

“La sinistra e gli anarchici assaltano un bar perché presenti ragazzi di destra. Un agguato vergognoso accaduto ieri nel centro storico di Pisa: vittima un gruppo di giovani di Azione universitaria che stavano tranquillamente consumando un aperitivo e sono stati presi di mira in modo ignobile e vile da un centinaio di antifascisti di sinistra, centri sociali e anarchici. Solo l’intervento pronto da parte delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze fisiche. Solidarietà ai ragazzi di Azione Universitaria colpiti da questo inaccettabile attacco. Ciò che è accaduto è gravissimo e riporta ai tempi bui: i giovani non avevano bandiere né simboli politici e l’idea che a delle persone non sia consentito di ritrovarsi serenamente in luoghi pubblici è inquietante. Adesso aspettiamo la condanna netta ai violenti e la solidarietà ai ragazzi di Azione Universitaria da parte di Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni. Sinistra e 5 stelle smettano di soffiare sul fuoco con irresponsabilità e mero cinismo partitico”. Lo afferma il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

“Si tratta dell’ennesima aggressione di cui sono vittime esponenti giovanili di destra per mano di estremisti legati al mondo dei centri sociali, pro-Pal e di estrema sinistra. E’ inaccettabile che in virtù delle proprie idee siano limitate le libertà di pensiero, di riunione e di partecipazione ad eventi. Oltre ad esprimere solidarietà e denunciare questi atti, che portano sempre la solita firma, chiedo che da sinistra, come ha detto il capogruppo Bignami, non giunga soltanto una sterile denuncia ma una presa di distanza reale e concreta. Basta parole, vogliamo fatti”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Roscani, presidente di Gioventù nazionale.