Odio: minacce vili contro Meloni, sinistra condanni

“Ennesime scritte minacciose a Bologna contro Giorgia Meloni, inneggianti a Piazzale Loreto. Oltre ad esprimere solidarietà alla presidente del Consiglio, mi auguro che la sinistra ed in particolare l’amministrazione comunale condanni fermezza queste vili minacce, vincendo quell’ambiguità che troppo spesso ha caratterizzato le forze politiche che guidano oggi il Comune di Bologna”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Il clima che si sta respirando in alcune realtà del Paese richiama, purtroppo, dinamiche che assomigliano troppo a quelle degli anni più bui e pericolosi della storia repubblicana, quando l’odio politico travalicava ogni limite e sfociava in violenza e intimidazione. Di fronte a episodi di questo tipo non esistono distinguo: serve una condanna ferma, chiara e senza esitazioni. Per questo mi aspetto una presa di posizione netta da parte dell’amministrazione comunale di Bologna, che ha il dovere istituzionale e morale di respingere ogni forma di violenza e odio politico.

Allo stesso modo, è auspicabile una solidarietà trasversale, in particolare da parte di tutte quelle realtà e movimenti che si battono contro la violenza e per il rispetto delle donne: il silenzio, in questi casi, rischia di trasformarsi in una pericolosa complicità. La difesa del confronto democratico e del rispetto reciproco non può essere a geometria variabile. O si sta sempre dalla parte della civiltà e delle istituzioni, oppure si lascia spazio a una deriva che il nostro Paese ha già conosciuto e che non può permettersi di rivivere”, afferma Beatriz Colombo, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera.