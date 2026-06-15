Odio: solidarietà a Donzelli, minacce non ci intimidiscono

“Piena solidarietà, a nome mio e dei senatori di Fratelli d’Italia, a Giovanni Donzelli per le gravi e ignobili scritte apparse sui muri di Rifredi a Firenze. L’ennesima dimostrazione di un clima di odio che inquina il civile dibattito politico. Scrivere ‘Donzelli a testa in giù’ rappresenta un gesto vile e intimidatorio che colpisce non solo una persona, ma le istituzioni democratiche nel loro complesso. E spero che tutte le forze politiche abbiano il coraggio di condannare quanto accaduto. Confido infine nel lavoro delle forze dell’ordine, affinché venga fatta rapidamente piena luce e siano individuati i responsabili”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Esprimo, a nome mio e del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, la più convinta e sincera solidarietà a Giovanni Donzelli per la grave e vile intimidazione comparsa sui muri di Firenze. Scritte che evocano minacce di morte e violenza, rappresentano un fatto inaccettabile che va condannato senza esitazioni da tutte le forze politiche. E’ l’ennesima manifestazione di un clima di odio che coinvolge un esponente di Fratelli d’Italia. Conosco Giovanni Donzelli e sono certo che non si farà intimidire da queste scritte minacciose, e come sempre la nostra risposta sarà con la forza della democrazia, della libertà e del consenso che quotidianamente registriamo tra gli italiani”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.