Odio: solidarietà a Meloni per scritte ignobili

“Piena solidarietà al presidente del consiglio, Giorgia Meloni, destinataria di scritte choc comparse al Bonvi Parken di Modena. Frasi infami come ‘Meloni morta’, i cui autori non possono che essere infami, appunto, che si fanno scudo dell’anonimato. Ci auguriamo che questi vili che fomentano un clima di odio e intolleranza politica siano assicurati alla giustizia e che arrivi una condanna unanime da parte delle forze politiche”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.

“Piena solidarietà al presidente Giorgia Meloni per le gravi e ignobili scritte apparse al Bonvi Parken di Modena. Un gesto vile e intimidatorio che colpisce non solo una persona, ma le istituzioni democratiche nel loro complesso. E spero che tutte le forze politiche abbiano l’onestà intellettuale di condannare quanto accaduto. Il confronto politico non può mai degenerare in odio e minacce. Confido nel lavoro delle autorità, affinché venga fatta rapidamente piena luce e siano individuati i responsabili”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale FdI in Emilia-Romagna.