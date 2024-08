Olimpiadi: per atleti migliore occasione per esaltare valori sport

“Per gli atleti era la loro grande occasione. Gli atleti non cercano scuse o attenuanti. Non pensano alle polemiche né le fanno su quello che non va. Loro superano le negatività, pensano alla gara. Hanno rappresentato al meglio i nostri colori e siamo orgogliosi dei successi e delle medaglie. Vederli piangere quando si alzava il tricolore è stato uno spettacolo bello, quanto le loro esaltanti vittorie. Ma siamo ancora più orgogliosi di come tutti quanti, anche chi la medaglia non l’ha vinta, hanno interpretato lo spirito olimpico. Conoscono il sacrificio, la dedizione, la determinazione, la cultura della vittoria e della sconfitta. Atleti di sport quasi sempre lontani dai riflettori, ci hanno trasmesso i valori migliori. Le Olimpiadi sono decisamente un concentrato della migliore umanità. Loro sono l’esempio, speriamo che i nostri ragazzi abbiano assorbito qualcosa”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, responsabile sport di FdI.