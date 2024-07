Olimpiadi: vergognoso diktat di Melenchon ad atleti ebrei

“Oggi iniziano ufficialmente le Olimpiadi ma a Parigi gli atleti ebrei non sono benvenuti. Non lo ha detto un partito marginale ma “La France Promise “ di Melenchon, che punta a guidare il governo”. E’ quanto dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo. “Una dichiarazione vergognosa rispetto alla quale il Comitato Olimpico Internazionale dovrebbe prendere una posizione chiara e netta e che conferma come la sinistra massimalista europea sia pericolosa e antisemita. Da italiani inviamo un abbraccio affettuoso a tutti gli atleti di Israele e a tutti gli atleti ebrei in particolare”.