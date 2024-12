Open arms: grande notizia assoluzione Salvini. Difendere i confini non è reato

“Difendere i confini italiani non può essere mai un crimine. Una grande notizia l’assoluzione di Matteo Salvini. Proseguiamo insieme, con tenacia e determinazione, per combattere l’immigrazione illegale, il traffico di esseri umani e difendere la sovranità nazionale. Evviva!”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“La sentenza di assoluzione di Matteo Salvini, perché il fatto non sussiste, conferma che ci sono in Italia giudici che applicano la legge, e penso siano la vastissima maggioranza. In questo lungo cammino giudiziario Fratelli d’Italia non ha mai fatto mancare la propria vicinanza e solidarietà. In questo momento non possiamo che essere contenti per lui e per l’Italia, perché questa sentenza vuol dire che la giustizia funziona e che chi governa può svolgere serenamente il proprio difficile lavoro”, aggiunge il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Una sentenza di buonsenso che riafferma il principio che spetta al governo e non ai giudici la difesa dei confini e la scelta delle politiche sull’immigrazione. Un grande abbraccio a Matteo Salvini che ha saputo affermare questo principio a costo di 3 anni di processo”, conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.