Orlandi-Gregori: buon lavoro a Roscani presidente commissione inchiesta

“Desidero rivolgere, a nome del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, i migliori auguri di buon lavoro al collega Fabio Roscani per il ruolo di guida di una commissione d’inchiesta chiamata ad affrontare una vicenda tanto delicata quanto dolorosa come quella della scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Sono certo che saprà svolgere questo incarico con serietà, equilibrio e spirito di approfondimento, nella consapevolezza dell’importanza di fare piena luce su fatti che attendono ancora verità e giustizia. A lui e a tutti i componenti della commissione, va il nostro sostegno per un lavoro delicato che l’Italia guarda con attenzione”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.