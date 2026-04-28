Orlandi-Gregori: esclusa pista ‘ragazze scomparse’, non ci fu regia unitaria

“Oggi in commissione parlamentare abbiamo approvato all’unanimità la prima relazione tematica che esclude ogni collegamento tra la scomparsa di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi e la presunta ‘pista delle ragazze scomparse’. L’ipotetica ‘tratta delle bianche’, riguardante 176 ragazze scomparse a Roma nei primi anni ’80, come stabilito dalla commissione, non è mai esistita: ognuna di queste giovani si è infatti allontanata volontariamente ed è poi stata rintracciata.

Il nostro obiettivo è quello di arrivare a una relazione finale, vagliando ogni ipotesi necessaria, per fare luce su quello che accadde a Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Dopo un attento lavoro di approfondimento, l’approvazione di questa relazione all’unanimità segna un punto importante nel lavoro della commissione presieduta dal senatore De Priamo.

Dalle prassi investigative del passato più e meno recente, emerge chiaramente l’esigenza di istituire in Italia il nucleo di ricerca delle persone scomparse, per cui ho già depositato una proposta di legge che mi auguro venga condivisa ed approvata presto”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e componente in commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori.

“Quello di oggi è il primo importante risultato raggiunto dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Una relazione che scarta l’ipotesi di una presunta “criminosa regia”, ossia un fenomeno unitario, seriale o organizzato, cui ricondurre le scomparse di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori all’ipotetica “tratta delle bianche”, riguardante 176 giovani ragazze scomparse a Roma nel periodo tra il 1982 e il 1983.

Un ringraziamento particolare per il lavoro svolto, con grande professionalità, con approccio serio e rigoroso, nel pieno rispetto e consapevolezza della delicatezza dei temi trattati, al Presidente De Priamo, ai commissari, ai consulenti, agli uffici preposti e alla Questura di Roma”, afferma Maddalena Morgante, deputato di Fratelli d’italia.