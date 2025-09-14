Papa: auguri a Leone XIV, sue parole fonte di ispirazione

“In occasione del settantesimo compleanno di Sua Santità Papa Leone XIV, desidero rivolgergli i miei personali auguri e quelli di tutto il Governo italiano. Le sue parole e i suoi insegnamenti sono fonte di ispirazione e rappresentano una guida certa e solida in tempi estremamente complessi, dove le certezze sembrano vacillare e i cambiamenti sono tanto repentini quanto profondi. Che il suo cammino possa continuare ad essere illuminato dalla fede, dal coraggio e dalla speranza. E sono certa che il popolo italiano non le farà mai mancare l’affetto e la devozione”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.