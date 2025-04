Papa: grande gestione evento, successo della squadra Italia

“Dinanzi a tutto il mondo l’Italia oggi ha dato prova di efficienza e organizzazione perfetta e discreta. Il miglior modo per l’ultimo saluto a un Papa così popolare. Un ringraziamento va a tutto il governo Meloni, ai ministri Piantedosi e Musumeci, ma soprattutto alle nostre donne e ai nostri uomini in divisa, ai tantissimi volontari per lo straordinario lavoro svolto. Un esempio di professionalità, un silenzioso successo della squadra Italia”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Oggi l’Italia dinanzi agli occhi di tutto il mondo ha superato una grande prova in termini organizzativi e di sicurezza. Merito del governo Meloni, delle Forze dell’Ordine e dei tantissimi volontari che hanno consentito che le celebrazioni per il funerale di Papa Francesco si svolgessero in ordine e senza alcuna criticita’. A loro va un sentito ringraziamento per quanto fatto ed alla professionalita’ messa in campo. Una grande prova che nuovamente ci rende fieri della nostra Nazione”, aggiunge il capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.