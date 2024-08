Parigi 2024: stupido e ignobile gesto su murale Egonu, noi orgogliosi di Paola

“Elogio alla stupidità per l’autore del gesto idiota e ignobile compiuto questa notte al murale di Paola Egonu di fronte alla sede del Coni a Roma, dopo meno di 24 ore dalla sua realizzazione. Proviamo vergogna per chi si è reso protagonista di un atto così ottuso nei confronti di un’atleta che ci ha resi orgogliosi di essere italiani. L’oro conquistato da Paola e dalle sue compagne di squadra, con un genio come Julio Velasco alla guida della nazionale, resterà per sempre nella storia dello sport olimpico e nei nostri ricordi. Non sarà certo un cretino che cambia il colore della pelle e copre un volto a rendere meno straordinaria l’affermazione di Paola, Anna, Myriam, Monica, Caterina, Alessia e tutte le altre incredibili atlete che ci hanno fatto esultare appena due giorni fa”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido.

“Faccio fatica a credere che nel 2024, in Italia, possa esserci qualcuno infastidito dal murale di una campionessa che ha appena trascinato la sua nazionale a vincere, per la prima volta, un oro olimpico per l’Italia. La mia solidarietà va a Paola, all’autrice del murale Laika e a tutta la nazionale di pallavolo che appena 48 ore fa ci ha regalato emozioni stupende”, aggiunge Elisabetta Lancellotta, deputato di Fratelli d’Italia e Consigliere Nazionale del Coni.

“Lo sport richiede anni di sacrificio e passione, il vandalismo solo pochi istanti di stupidità. Auspico che i responsabili vengano trovati e puniti ma, anche qualora ciò non avvenisse saranno comunque condannati alla damnatio memoriae di chi non conta nulla”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti.