Parlamento: due anni fa italiani sceglievano chiarezza e stabilità

“Il 25 settembre 2022, dopo esecutivi sostenuti da alleanze politiche innaturali e fautori di politiche altrettanto discutibili, gli italiani sceglievano la chiarezza di visione e la stabilità di governo offerte dal centrodestra a guida Fratelli d’Italia, indicando in Giorgia Meloni la persona più adatta per l’incarico di presidente del Consiglio. Oggi la realtà dei fatti evidenzia che non poteva esserci decisione migliore”.

Lo dichiara Marco Osnato – deputato di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Finanze e responsabile economico del partito – celebrando il secondo anniversario delle elezioni politiche da cui ha preso le mosse l’attuale Legislatura.

“Due anni dopo non solo l’economia è in crescita, meglio performante di quella di molti partner europei; non solo abbiamo superato la crisi inflazionistica, che all’epoca toglieva il sonno agli italiani; non solo sono state avviate riforme epocali, come quella del fisco. Il cambiamento di maggior rilievo è che, grazie a un centrodestra coeso e determinato, l’Italia è di nuovo affidabile, quindi centrale, nelle dinamiche internazionali”, aggiunge l’esponente di FdI.

“A differenza di chi ci ha preceduto, le nostre posizioni non oscillano al vento ma restano ben salde: lo apprezzano i leader e gli investitori stranieri. Questo dovevamo alla Nazione, non soltanto a chi ci ha votato, e così proseguiremo fino al termine della legislatura, continuando a onorare gli impegni assunti in campagna elettorale”, conclude Osnato.