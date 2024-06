Parlamento europeo: Fidanza confermato capodelegazione

Si è appena conclusa al Parlamento europeo di Bruxelles la prima riunione della Delegazione di Fratelli d’Italia – Ecr al Parlamento Europeo in questa nuova legislatura europea.

I 24 eurodeputati presenti hanno eletto per acclamazione il capodelegazione Carlo Fidanza.

Classe 1976, rieletto alle elezioni dell’8 e 9 giugno come più votato di FdI dopo Giorgia Meloni nella circoscrizione nord-ovest con più di 50mila preferenze personali, Fidanza è al suo terzo mandato europeo e ha ricoperto il ruolo di capodelegazione di FdI anche nella legislatura appena conclusa.

“Ringrazio Giorgia Meloni e i colleghi della Delegazione di Fratelli d’Italia per la fiducia”, ha dichiarato Carlo Fidanza. “È per me un onore e un privilegio guidare la più grande delegazione italiana di questa legislatura, la più numerosa all’interno del gruppo Ecr, la terza più grande dell’intero Parlamento europeo, in rappresentanza del partito di maggioranza relativa nel governo nazionale. Ci attendono anni impegnativi, nei quali faremo del nostro meglio per cambiare direzione alle politiche europee, per renderle meno ideologiche e più pragmatiche e vicine ai cittadini. Le urne ci hanno dato ragione”, ha concluso Fidanza “ci auguriamo se ne rendano conto anche quei leader che pensano di portare avanti l’Unione europea come è stato fatto finora, rendendola un gigante burocratico intriso di ideologia e incapace di incidere negli scenari di crisi”.