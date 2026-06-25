Parlamento: ora si sblocchino audizioni Conte, De Raho e Scarpinato in commissioni Covid e Antimafia

“Sosteniamo con forza l’appello lanciato questa mattina sul quotidiano ‘Il Tempo’ dal direttore Daniele Capezzone e auspichiamo che i Presidenti di Camera e Senato facciano quanto in loro potere per sbloccare l’impasse che impedisce di audire Giuseppe Conte, Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato le cui testimonianze assumono un ruolo chiave nelle rispettive commissioni Covid (Conte) e Antimafia (De Raho e Scarpinato).

E’ vergognoso e denota la totale mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni che un ex Presidente del Consiglio e due magistrati si avvalgano di una prassi secondo la quale i componenti delle commissioni non possono essere auditi dalle stesse, per nascondere la verità e sottrarsi all’individuazione delle proprie responsabilità. Ci auguriamo che i Presidenti individuino una via percorribile. Di certo è che il M5s, nato per ‘abolire i privilegi dei parlamentari’ e aprire ‘il parlamento come ‘una scatoletta di tonno’, peggio di così non poteva finire”. Lo dichiarano i capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, Galeazzo Bignami e Lucio Malan.