Partite Iva: grazie a governo Meloni ritrovata fiducia dal mondo imprenditoriale

“Nel periodo in cui la sinistra ha occupato le poltrone più importanti nei governi che si sono succeduti, i lavoratori autonomi sono crollati di oltre 500 mila unità. Una caccia alle streghe messa in atto con politiche vessatorie che hanno decimato il popolo delle partite Iva. Una tendenza che si è arrestata solo nel 2023, durante il primo anno del governo Meloni in cui si registrò un aumento di 60 mila unità rispetto all’anno precedente. Non solo, a giugno 2024 l’Istat certifica un nuovo aumento che riporta gli autonomi nuovamente sopra i 5 milioni. L’ inconfutabile segno di una ritrovata fiducia del mondo imprenditoriale italiano che può buttarsi definitivamente alle spalle dieci anni di cappa fiscale asfissiante della sinistra”.

Lo dichiara il vice responsabile del Dipartimento Mondi Produttivi di Fratelli d’Italia Lino Ricchiuti.