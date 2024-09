Passaporti: da governo Meloni interventi concreti per rilascio più rapido

“Rispondendo ad una mia interrogazione presentata in Senato, in merito a criticità sulle modalità e tempistiche di rilascio e rinnovo dei passaporti, il sottosegretario all’Interno on. Emanuele Prisco ha illustrato gli interventi del governo relativi al potenziamento del personale e degli strumenti necessari al rilascio dei passaporti. In particolare, oltre ad un maggior numero di operatori, è stata potenziata la piattaforma di prenotazione inserendo una sezione per le urgenze legate a viaggi di lavoro, studio, salute e turismo.

Inoltre il coinvolgimento degli uffici postali, attualmente in fase sperimentale, è stato esteso anche ad alcune città con più di 15.000 abitanti con l’obiettivo futuro di estenderlo a tutto il territorio nazionale, è possibile prenotare il rilascio del passaporto presso gli uffici postali per poi ricevere il documento al proprio domicilio. I dati dimostrano che gli interventi del governo Meloni stanno avendo un impatto positivo importante sul servizio; infatti, da gennaio 2024 ad oggi sono stati rilasciati 2.100.000 passaporti a fronte di 1.900.000 passaporti rilasciati nello stesso periodo del 2023. Esprimo soddisfazione per le risposte che il sottosegretario Prisco mi ha fornito, confermando il buon operato del governo Meloni sul tema”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.