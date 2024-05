Passaportopoli: solidarietà all’onorevole Di Giuseppe

“Vicinanza al collega Andrea Di Giuseppe per le minacce di morte ricevute dopo aver sollevato il caso sulla questione dei falsi passaporti al Consolato di Caracas. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, in un audio delle intercettazioni dell’inchiesta che si è aperta in Venezuela, qualcuno intimerebbe di ‘sistemare l’onorevole” perchè ‘va messo a posto’. Solidarietà al collega Di Giuseppe, ‘reo’ di aver cercato di fare chiarezza su una vicenda dai contorni opachi”. Lo dichiara Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Voglio esprimere tutta la mia solidarietà al nostro collega Andrea Di Giuseppe per le inqualificabili minacce che gli sono giunte per aver denunciato alla Procura un gigantesco traffico di passaporti italiani falsi in Venezuela rilasciati dalle nostre autorità consolari. Sono certo che Di Giuseppe non si farà intimidire ma che, col coraggio e la tenacia che lo contraddistinguono, continuerà a battersi per far emergere la verità e per il rispetto della legalità. Il fatto che il ministro Tajani il mese scorso abbia inviato degli ispettori della Farnesina è la prova di quanto questa vicenda sia all’attenzione del Governo, consapevole di quanto sia importante fare piena luce per stroncare questo traffico di facili permessi e cittadinanze truccate. Il collega Di Giuseppe non è solo in questa battaglia: Fratelli d’Italia è e continuerà ad essere al suo fianco”, afferma Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze alla Camera.