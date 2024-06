PE: gruppo ECR sale a 77 seggi dopo la prima riunione dei gruppi parlamentari

Il Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei al Parlamento europeo ha dato il benvenuto ai nuovi deputati nel primo incontro del gruppo dopo le elezioni europee. Dalla Croazia, Stjepo Bartulica del Movimento per la Patria (Domovinski Pokret); da Cipro, Geadi Geadis del Fronte Popolare Nazionale (Ethniko Laiko Metopo, ELAM), e dalla Lettonia, Reinis Poznaks della Lista Unita (Apvienotais Saraksts, AS) si uniranno alle fila dell’ECR. Inoltre, con Fernand Kartheiser del Partito Riformatore Democratico Alternativo (Alternativ Demokratesch Reformpartei, ADR), l’ECR avrà per la prima volta anche un delegato del Lussemburgo. Dalla Finlandia è stato accolto nel Gruppo anche il neoeletto Sebastian Tynkkynen del Partito dei finlandesi (Perussuomalaiset). In questa fase, l’ECR ha un totale di 77 seggi confermati nel prossimo Parlamento europeo. Tuttavia, si prevede che altre delegazioni si uniranno alle prossime tornate di ammissione. La composizione definitiva del Gruppo sarà decisa il 26 giugno, quando verrà eletto anche il suo Ufficio di presidenza. Il Parlamento europeo terrà la sua prima sessione a Strasburgo a metà luglio.

L’attuale copresidente dell’ECR Nicola Procaccini ha commentato: “Diamo un caloroso benvenuto ai nostri nuovi componenti nella nostra famiglia ECR. La nostra crescita costante dimostra che il nostro progetto politico, che sostiene una via di mezzo che cerchi di bilanciare meglio le competenze tra Bruxelles e le capitali nazionali, è credibile e attraente. Noi del Gruppo ECR ci aspettiamo di essere una parte importante della nuova maggioranza di centrodestra nel prossimo Parlamento Europeo e di contribuire in modo costruttivo a rendere l’Ue un luogo fiorente per i cittadini, piuttosto che un rifugio per attivisti e burocrati. L’ECR non vuole un’Ue che vieta, censura, multa e si impegna nell’ingegneria sociale, ma un’Ue che ispira, protegge e prospera culturalmente ed economicamente”.