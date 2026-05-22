Pesca: credito d’imposta su gasolio contrasta caro prezzi

“Il governo dà un sostegno concreto al settore ittico italiano. Il ministro Giorgetti ha appena firmato il decreto attuativo per dare il via al credito di imposta sul carburante per le imbarcazioni del 20%. Le nostre marinerie possono contare sul governo Meloni, perché li considera pilastri della nostra sovranità alimentare e operatori essenziali per garantire ai cittadini la scelta di cibo di qualità senza dover sostenere ulteriori aumenti derivanti dall’aumento dei costi di produzione sopportati dai pescatori”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.