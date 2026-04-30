Piano Casa: risposta concreta a emergenza abitativa

“Con il Piano Casa mettiamo in campo fino a 10 miliardi di euro per arrivare a rendere disponibili, nei prossimi 10 anni, oltre 100 mila alloggi popolari o a prezzi calmierati. Interveniamo per recuperare fino a 60 mila case popolari oggi non utilizzabili, così da assegnarle a cittadini e famiglie che ne hanno bisogno. Apriamo anche agli investimenti privati nell’edilizia abitativa, con procedure più veloci e semplificate, ma a una condizione chiara: almeno il 70% degli alloggi realizzati dovrà essere destinato a chi è in difficoltà, con prezzi di vendita o di affitto ridotti di almeno il 30% rispetto ai valori di mercato. È così che vogliamo dare una risposta concreta non solo alle fasce più fragili, ma anche a tanti italiani che lavorano, studiano, pagano le tasse e che oggi, soprattutto nelle grandi città, non riescono comunque a permettersi una casa. Grazie al Ministro Salvini, al Ministro Foti, alle Regioni e ai Comuni per la collaborazione”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.