Piano Mattei: bene accordo con Tunisia per transizione digitale

“Prosegue a passo spedito l’attuazione del Piano Mattei. Lo ha dimostrato stamattina il ministro Urso, firmando a Tunisi una dichiarazione congiunta con il ministro tunisino delle Tecnologie della comunicazione, Nizar Ben Neji, finalizzata alla promozione di iniziative di collaborazione economica e industriale nell’ambito dell’Intelligenza artificiale e della ricerca nella transizione digitale. Questo accordo facilita gli investimenti diretti nel Paese nordafricano aprendo nuove frontiere. E lo fa grazie alle nostre connessioni portuali, energetiche e tramite le infrastrutture via cavi che rappresentano un collegamento privilegiato con i Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo”. Lo dichiara in una nota il senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri.

“Questo accordo segna un passo in avanti importante del Piano Mattei che vede nella Tunisia un Paese d’interesse prioritario per le azioni di sviluppo. Si tratta di forme di cooperazione importanti nell’ambito della transizione digitale, attraverso lo scambio di informazioni e conoscenze nel campo della ricerca, delle tecnologie e soprattutto sarà di supporto per la regolazione dell’intelligenza artificiale nel continente africano”, aggiunge in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Roberto Menia, vicepresidente della commissione Esteri e Difesa.

“Nel documento, tra le altre cose, è prevista l’istituzione di un gruppo di lavoro permanente tra i due Paesi, che lavorerà per proporre idee ed azioni di sviluppo oltre a cooperare stabilmente nel settore tecnologico e nella formazione di nuove competenze. E’ un risultato di grande importanza, che testimonia la volontà del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del governo Meloni tutto di collaborare con gli Stati africani per lo sviluppo dell’intera area”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini.